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Объем ипотечного кредитования пензенцев вырос на 28%

9 октября в 15:11 20 просмотров
, а по росту объема выдачи — второе.

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Пензенская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе по темпам роста выданных ипотечных кредитов, а по росту объема выдачи — второе.

По данным регионального отделения Центробанка, в январе-июле 2017 года пензенцы взяли 4548 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), это больше уровня аналогичного периода 2016-го на 25,9%. Вырос и общий объем ипотечного кредитования — на 27,7%. В январе-июле он оказался равен 6,435 млрд рублей.

В целом ипотечный портфель жителей региона [общая задолженность] увеличилась на 13,7% и составила 31,7 млрд рублей. Доля просроченных долгов держится на уровне 0,6%.

В целом по России темпы роста выдачи ипотечных кредитов составили 11,6% по количеству и 19,6% по сумме.


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