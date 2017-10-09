В Городе Спутнике дети фотографировались на фоне кубка мира ЧМ-2018

Cотни жителей Пензенской области побывали на набережной Города Спутника . Ни пасмурная октябрьская погода, ни холодный ветер — ничто не могло остановить людей увидеть кубок мира по футболу.

Не все профессиональные спортсмены своими глазами видели легендарную статуэтку, прикоснуться к которой могут только лучшие футболисты планеты, поэтому жители Сурского края не упустили такой шанс. Многие из них ради этого даже отпросились с работы.

Выставлять кубок в Пензе не планировалось — в маршруте город не указан. Однако представители FIFA и официального спонсора ЧМ-2018 — компании Coca-Cola — изучили информацию о Городе Спутнике и решили побывать здесь.

«В Пензе нас приняли хорошо, люди здесь дружелюбные, доброжелательные», — отметил руководитель по общественным связям и коммуникациям компании-организатора тура Олег Пилецкий.

Кубок мира установили в специальном шатре в центре Фонтанной площади Спутника, на сцене транслировались ролики о чемпионате мира и туре кубка по городам России", — сообщает отдел рекламы холдинга «Термодом».

Одними из первых главный трофей международных соревнований увидели юные спортсмены Пензенской области. Их запускали группами по 25−30 человек вместе с тренерами. Статуэтка находилась в специальной капсуле из пуленепробиваемого стекла.

Дети фотографировались на фоне кубка с помощью специального оборудования организаторов тура, после чего каждый бесплатно получал распечатанный снимок. Организаторы вручали каждому ребенку подарок — банку Coca-Cola.

«Когда я увидел кубок, у меня так сильно забилось сердце!» — признался один из юных футболистов.

«Я буду рассказывать об этом событии своим детям», — поделился другой.

«А мы уверены, что когда-то сможем прикоснуться к кубку, ведь мы выиграем чемпионат мира», — заявили члены футбольного клуба «Надежда».

Гостей развлекал волк Забивака, который является талисманом чемпионата мира по футболу. В 20.00 Город Спутник попрощался с кубком чемпионата мира-2018 красочным салютом.