Прокуратура заинтересовалась деятельностью авиакомпаний

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Прокуратура проверит, соответствуют ли действия перевозчиков лицензионным и сертификационным требованиям: наличие судов для выполнения рейсов, регулярность перевозок, штатное расписание и другие.

«Особое внимание обратят на финансовое состояние перевозчиков, своевременность и достоверность сведений, представляемых ими в Росавиацию, а также на наличие признаков банкротства. Кроме того, проверят организацию летной работы, медобеспечение пилотов, обеспечение режима рабочего времени и времени отдыха летного состава, подготовку авиационного персонала, техническое обслуживание и ремонт воздушных судов», — сообщили в ведомстве.