«Ростелеком» начал вещание эксклюзивного канала Eurosport Gold

В «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком», которое смотрят более чем 4,6 миллиона российских семей, началось вещание эксклюзивного спортивного телеканала Eurosport Gold.

«Он является единственным каналом в России, который будет транслировать все матчи Национальной Хоккейной Лиги (NHL). На канале будут работать такие ведущие российские комментаторы как Андрей Юртаев, Олег Мосалев и Сергей Федотов, а также известные хоккейные эксперты Владимир Дехтярев и Александр Кузмак», — сообщает пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Телеканал Eurosport Gold является результатом сотрудничества «Ростелекома» и компании «Медиа Альянс», которая занимается развитием и распространением каналов портфолио Discovery и Eurosport. Наполнение канала строится на базе контента Eurosport 2.

Помимо эксклюзивного показа самого престижного первенства планеты среди хоккейных клубов, зрителей ждут матчи Кубка Италии по футболу, важнейшие турниры Большого шлема в теннисе (Australian Open и Wimbledon), гран-при по фигурному катанию, соревнования по самому зрелищному виду бильярда — снукеру, а также другие яркие спортивные события в мире.

«Символично, что начало вещания Eurosport Gold в «Интерактивном ТВ» приходится на год, когда мы отмечаем 35-летие легендарной суперсерии СССР-Канада, благодаря которой в нашей стране познакомились с сильнейшими хоккеистами NHL. Портрет Национальной Хоккейной Лиги в значительной степени определяется игроками из России, достаточно вспомнить Александра Овечкина или Евгения Малкина.

Теперь многочисленные российские фанаты и болельщики могут в прямом эфире наблюдать за играми регулярной серии и плей-оффа NHL, а также следить за другими самыми престижными соревнованиями мира», — отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.

«Запуск Eurosport Gold — это важный шаг в укреплении нашего плодотворного и многолетнего сотрудничества с компанией «Ростелеком», абонентам которой доступно полное портфолио Discovery и Eurosport, включая HD-каналы. Мы верим в спорт и стремимся развивать наши предложения в области спортивного телевидения, опираясь на контент самого высокого качества со всего мира и экспертизу команды «Медиа Альянс», — прокомментировал генеральный директор компании «Медиа Альянс» Григорий Лавров.

Eurosport Gold в стандартном цифровом качестве доступен в пакетах «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» и «Твой максимальный», а версия канала в формате HD вошла в пакет «Твой идеальный HD».

Возрастные ограничения на передачи и трансляции уточняйте в программе канала.