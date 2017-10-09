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В Пензенской области убийцу ребенка поместят в психбольницу

9 октября в 16:09 494 просмотра

Пензенский областной суд за убийство ребенка направил жителя Городищенского района на принудительное лечение.

По данным следствия, 38-летний мужчина нанес многочисленные ножевые ранения проходящему мимо него на улице ребенку. Как показала экспертиза, мужчина оказался невменяемым, он не понимал значение своих действий, не мог руководить ими, также не отдавал отчет, за что его судили.

«Согласно заключению прокурора, Пензенский областной суд назначил принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Постановление суда не вступило в законную силу.


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