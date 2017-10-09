В Пензенской области в мясе и яйцах нашли антибиотики

В Пензенской области продавали продукцию с вредными примесями. Об этом 9 октября на заседании в правительстве региона сообщил замруководителя управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области Баграт Пирумов.

По его словам, специалисты выявили случаи повышенного содержания бактерий, кишечной палочки в сметане и сливочном масле, в мясе и молоке нашли антибиотики.

«В мясе птицы из Тольятти было выявлено остаточное содержание антибиотика, это чревато аллергической реакцией. Накопление препарата в организме человека может вызвать дерматит, опухоли, снижение иммунитета, дисбактериоз. 650 кг продукции было снято с реализации, возвращено производителям. В пробе молока из Удмуртской республики нашли повышенное содержание антибиотика, 100 литров сняли с реализации, вернули производителю», — сообщил он и добавил, что следы антибиотиков также нашли в мясе и яйцах, выпускаемыми пензенскими предприятиями.

А в мед из Краснодарского края подмешивали вещества для сохранения товарного вида и во избежание сбраживания, добавил чиновник. Продукцию вернули производителю.

«У нас при отборе проб также были выявлены случаи превышения норм ГМО в кормах, содержащих сою. Мы будем более подробно изучать ситуацию, она исправима», — сказал Баграт Пирумов.

На вопрос губернатора Ивана Белозерцева о том, есть ли проблемы с лекарствами для животных, замруководителя управления ответил, что ситуация находится на контроле и не вызывает опасений.