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В Пензенской области инфляция упала ниже 2%

9 октября в 17:23 332 просмотра

В августе инфляция в Пензенской области замедлилась до 1,9%.

По данным Пензастата, в Приволжском федеральном округе она составила 2,7%, в целом по стране — 3,3%.

«При этом целевой ориентир по инфляции, установленный Банком России на 2017 год, составляет 4%", — отметили в пресс-службе регионального отделения ЦБ.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе визита в Пензу сообщил о том, что правительство планирует поддержать рост реальных доходов населения, так как они сократились в реальном выражении. Эту задачу планируется решить за счет продолжения наращивания темпов экономического роста.


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