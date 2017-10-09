Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области убийцу ребенка поместят в психбольницу
Суд вынес решение об аресте мужчины, взявшего женщин в заложниц
В центре Пензы днем у мужчины отобрали телефон
В Пензе 18-летний подросток угнал авто сожителя матери
Появились кадры с освобождения заложниц в Пензе
Прокуратура поддержала уголовное дело по факту захвата заложниц в Пензе
Пензенцу грозит до двух лет за «угон» детской коляски
В Пензе полицейские пытались договориться с мужчиной, державшим заложниц
СКР возбудил уголовное по факту захвата заложниц в Пензе
Спецоперация в Пензе. Задержан мужчина, взявший в заложницы трех женщин

В Пензе обвиняемого в захвате заложников арестовали на 2 месяца

9 октября в 17:05 576 просмотров
, который в сауне на улице Бакунина удерживал двух девушек.

" data-title="В Пензе обвиняемого в захвате заложников арестовали на 2 месяца — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе продолжается расследование по уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины, который в сауне на улице Бакунина удерживал двух девушек.

По ходатайству следователя Железнодорожного районного суда вынес решение об аресте мужчины, обвиняемого в незаконном лишении свободы девушек, на два месяца.

Напомним, мужчина, угрожая оружием, не позволял покинуть помещение двум девушкам 18 и 26 лет. В сауне находилась еще одна женщина, но она смогла спрятаться в одном из помещений. Кроме того, еще двум девушкам удалось сбежать, когда они услышали крики, что злоумышленник достал оружие, они и сообщили в полицию о случившемся, рассказали в пресс-службе Следственного управлении СКР по Пензенской области.

Расследование уголовного дела продолжается.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics