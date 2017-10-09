В Пензе обвиняемого в захвате заложников арестовали на 2 месяца

В Пензе продолжается расследование по уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины, который в сауне на улице Бакунина удерживал двух девушек.

По ходатайству следователя Железнодорожного районного суда вынес решение об аресте мужчины, обвиняемого в незаконном лишении свободы девушек, на два месяца.

Напомним, мужчина, угрожая оружием, не позволял покинуть помещение двум девушкам 18 и 26 лет. В сауне находилась еще одна женщина, но она смогла спрятаться в одном из помещений. Кроме того, еще двум девушкам удалось сбежать, когда они услышали крики, что злоумышленник достал оружие, они и сообщили в полицию о случившемся, рассказали в пресс-службе Следственного управлении СКР по Пензенской области.

Расследование уголовного дела продолжается.