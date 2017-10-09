Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе за выходные задержали 55 пьяных водителей
Пензенская актриса Людмила Лещенко отмечает 70-летие
В Пензе на улице Экспериментальной устанавливают новые бордюры
Здание «Москвы» перешло в собственность Пензенской области
В Пензенской области за полгода изъяли тонну пищевого фальсификата
В Пензенской области депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов
В Пензенской области в мясе и яйцах нашли антибиотики
«Пенза-Пресс» подарит билеты на фильм «Салют-7»
Пензенцы смогут проверить свои банкноты на подлинность
Пензенские поисковики вернулись с окружного слета победителями

Министр Ткачев продегустировал йогурт «Молком»

9 октября в 17:07 310 просмотров
«Дамате» приняла активное участие в работе Международной агропромышленной выставки «Золотая осень-2017». Продукцию холдинга оценил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

" data-title="Министр Ткачев продегустировал йогурт «Молком» — Пенза-пресс, рунет за день">

Группа компаний «Дамате» приняла активное участие в работе Международной агропромышленной выставки «Золотая осень-2017». Продукцию холдинга оценил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Экспозиция «Дамате» была представлена на объединенном стенде минсельхоза Пензенской области, в рамках которого была организована зона деловых встреч, где участники выставки могли пообщаться с представителями компании.



Кроме того, традиционно посетители «Золотой осени» могли попробовать продукцию из мяса индейки ТМ «Индилайт», а также продукты от «Молочного комбината «Пензенский» торговых марок «Молком» и «Дамате». Оценил их и министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

В ходе осмотра экспозиции он пообщался с председателем совета директоров ГК «Дамате Наумом Бабаевым, а также продегустировал новый, но уже завоевавший популярность йогурт «Греческий» от «Молком».

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится в Москве ежегодно, приурочена она к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году ее участниками стали более двух тысяч предприятий из России и зарубежья.

Фотография: Фото предоставлено ГК "Дамате"

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics