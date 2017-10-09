Министр Ткачев продегустировал йогурт «Молком»

Экспозиция «Дамате» была представлена на объединенном стенде минсельхоза Пензенской области, в рамках которого была организована зона деловых встреч, где участники выставки могли пообщаться с представителями компании.





Кроме того, традиционно посетители «Золотой осени» могли попробовать продукцию из мяса индейки ТМ «Индилайт», а также продукты от «Молочного комбината «Пензенский» торговых марок «Молком» и «Дамате». Оценил их и министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.



В ходе осмотра экспозиции он пообщался с председателем совета директоров ГК «Дамате Наумом Бабаевым, а также продегустировал новый, но уже завоевавший популярность йогурт «Греческий» от «Молком».



Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится в Москве ежегодно, приурочена она к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году ее участниками стали более двух тысяч предприятий из России и зарубежья.