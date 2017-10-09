В Вологде откроется фотовыставка о путешествии в Тибет

В Вологде 9 октября открывается фотовыставка «Крыша мира — Тибет» (0+), сообщает 35media.ru .

Главной целью предыдущей экспедиции сборной команды исследователей из Вологды, Череповца, Кириллова и Воркуты было проникнуть в труднодоступные районы Западных Гималаев.

В основу фотовыставки легло множество фотографий, сделанных во время этого путешествия.

На выставке представлены уникальные кадры древней цивилизации Шанг-Шунг, которая до недавнего времени была особо секретной территорией. Вершины Гималаев, мистическая гора Кайлас, горные озера и реки, древние храмы и монастыри — все это представлено в экспозиции, говорится в сообщении.

Фотовыставку будет сопровождать этническая музыка Тибета, которая создаст ощущение присутствия.

Экспозицию представят в выставочном зале некоммерческой организации «Фонд поддержки гражданских инициатив», говорится в сообщении.