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В Вологде откроется фотовыставка о путешествии в Тибет

9 октября в 17:15 206 просмотров
«Крыша мира — Тибет» (0+), сообщает 35media.ru.

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В Вологде 9 октября открывается фотовыставка «Крыша мира — Тибет» (0+), сообщает 35media.ru.

Главной целью предыдущей экспедиции сборной команды исследователей из Вологды, Череповца, Кириллова и Воркуты было проникнуть в труднодоступные районы Западных Гималаев.

В основу фотовыставки легло множество фотографий, сделанных во время этого путешествия.

На выставке представлены уникальные кадры древней цивилизации Шанг-Шунг, которая до недавнего времени была особо секретной территорией. Вершины Гималаев, мистическая гора Кайлас, горные озера и реки, древние храмы и монастыри — все это представлено в экспозиции, говорится в сообщении.

Фотовыставку будет сопровождать этническая музыка Тибета, которая создаст ощущение присутствия.

Экспозицию представят в выставочном зале некоммерческой организации «Фонд поддержки гражданских инициатив», говорится в сообщении.

Фотография: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=bx1OxXp85N4

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