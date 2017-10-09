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В Пензенской области депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов

9 октября в 17:22 516 просмотров
, в результате которой обнаружены нарушения законодательства о противодействии коррупции.

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Прокуратура Малосердобинского района Пензенской области провела проверку, в результате которой обнаружены нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Проверка установила, что депутат комитета местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Дмитрий Уханов предоставил недостоверные сведения об имуществе.

«В справке он не указал доход по основному месту работы — более 380 тысяч рублей. Также он не внес в документы имеющийся в собственности жены автомобиль «Лада Приора», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Прокурор района вынес представление устранить выявленные нарушения, в результате его рассмотрения полномочия депутата прекращены.


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