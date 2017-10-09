В Пензенской области депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов

Проверка установила, что депутат комитета местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Дмитрий Уханов предоставил недостоверные сведения об имуществе.

«В справке он не указал доход по основному месту работы — более 380 тысяч рублей. Также он не внес в документы имеющийся в собственности жены автомобиль «Лада Приора», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Прокурор района вынес представление устранить выявленные нарушения, в результате его рассмотрения полномочия депутата прекращены.