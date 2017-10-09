В Пензе изучат амурский опыт борьбы с незаконной вырубкой леса

Как отметил глава региона на заседании комиссии по незаконному обороту промышленной продукции 9 октября, в России активно внедряются проекты, направленные на борьбу с нелегальной продукцией.



«С 2016 года на территории России совместно с другими странами Евразийского экономического союза действует пилотный проект по маркировке изделий из меха. За год существования проекта легализовано более миллиона меховых изделий на сумму 59 миллиардов рублей. Для сравнения — за аналогичный период 2015 года оборот составлял всего 8, 5 миллиардов.



Правительством Российской Федерации одобрено введение штрафа в размере одного процента от выручки за реализацию топлива за предшествующий год за несоблюдение требований к безопасности моторного топлива. Предлагаемые изменения также позволяют приостановить деятельность недобросовестных организаций на срок до 3 месяцев при повторном нарушении», — подчеркнул Иван Белозерцев.



По словам губернатора, подобные проекты существуют не только на федеральном, но и на региональном уровне. Так, в законодательство Амурской области внесены изменения по введению книги учета приемо-сдаточных актов и журнала регистрации отгруженной древесины на каждом пункте приема-отгрузки.



«За нарушение установленных требований введена административная ответственность для юридических лиц в виде штрафа до 500 тысяч рублей. Эта мера привела к массовому закрытию нелегальных пунктов скупок. Поскольку эта практика показала свою эффективность, прошу министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области изучить опыт работы Амурской области», — поручил Иван Белозерцев .