В Пензенской области за полгода изъяли тонну пищевого фальсификата

9 октября в Пензе на заседании комиссии по незаконному обороту промышленной продукции обсудили результаты работы управления Роспотребнадзора по борьбе с незаконным оборотом фальсификата в регионе за первую половину 2017 года.

«Мы должны наводить порядок. Нам необходимо и собственные наработки совершенствовать, и вырабатывать превентивные меры, взаимодействовать со СМИ, правоохранительными органами, обществом. Проблематика, которую мы рассматриваем, касается и продавцов, и производителей», — отметил губернатор Иван Белозерцев, открывая заседание.

Об итогах работы ведомства доложила замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области Татьяна Малова. По ее словам, в сфере противодействия обороту фальсификата отмечаются позитивные изменения.

«За первое полугодие было выявлено 14 фактов нахождения в обороте фальсифицированной молочной продукции и пять фактов — мясной. За аналогичный период 2016 года 39 подобных фактов было зафиксировано. Продукция пензенских товаропроизводителей среди фальсифицированной не выявлялась. Чаще всего фигурировали производители из Саратовской и в единичных случаях — из Ульяновской, Волгоградской, Брянской областей. В общей сложности было проверено 311 объектов», — отметила замруководителя ведомства.

За полгода было исследовано 3532 пробы пищевой продукции по санитарно-химическим и физико-химическим показателям.

«Неудовлетворительных среди них — 135, или 3,8%, в 2016 году было 3,2%. Из непищевой продукции — игрушки, продукция для детей и подростков, изделия легкой промышленности, стройматериалы, мебель, парфюмерия и косметика. 800 образцов исследовано, из них 29 — неудовлетворительных, это игрушки и спиртосодержащая непищевая продукция — стеклоомывающая жидкость. Из оборота в первом полугодии 2017 года по вынесенным предписаниям о прекращении реализации было изъято 157 партий пищевых продуктов и продовольственного сырья объемом 986,3 кг», — рассказала Татьяна Малова.

Она добавила, что на недобросовестных производителей было наложено штрафов на 473 тыс. рублей.

Улучшилась, по ее словам, в регионе и ситуация с выявлением спиртосодержащего фальсификата, что, в свою очередь, положительно повлияло на статистику по острым алкогольным отравлениям.

«За шесть месяцев 2017 года 269 случаев острых отравлений было выявлено, 352 — в прошлом году за аналогичный период», — пояснила Татьяна Малова.

Глава региона предположил, что на улучшение статистики по числу отравлений могла повлиять и работа по легализации алкоголя в Пензенской области.

«Может, у нас теперь алкоголь ушел из гаражей, подвалов, мы закрываем шинки и люди стали больше алкоголя покупать в магазинах? Как считаете, количество отравлений и в связи с этим у нас сократилось?» — обратился он к представительнице ведомства.

«Количество отравлений, в том числе — со смертельным исходом, у нас снижается. Из той алкогольной лицензированной продукции, которая находится в обороте в магазинах, всего шесть проб не отвечали требованиям», — отметила она.

Иван Белозерцев призвал сотрудников Роспотребнадзора работать еще эффективнее в данном направлении.

«Работы у вас — непочатый край. Нужно больше проверок планировать по многим направлениям, в первую очередь — по продуктам питания. Я общаюсь в районах с людьми, провожу приемы. Проблемные вопросы сразу становятся видны более предметно. В Никольском районе предприниматель построил завод по переработке молочной продукции. Он не может победить на торгах, а продукцию некачественную из Ульяновска, Саратова везут в школы, детсады! Я дал поручение разобраться», — сказал губернатор.

Он добавил, что в Пензенской области есть много «злачных» мест, которые следует проверить сотрудникам Роспотребнадзора.

«Нужно идти и проверять более активно по заявлениям, жалобам. Информацию надо обобщать. Чем активнее мы будем работать, тем больше будет порядка», — заключил Иван Белозерцев.