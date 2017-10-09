Пензенская актриса Людмила Лещенко отмечает 70-летие (видео)

Актриса театра юного зрителя празднует 70-летний юбилей. Людмила Лещенко провела свой день рождения на сцене любимого театра. Артистка призналась, что работа — главная часть ее жизни. Слова поздравлений и благодарности прозвучали от зрителей и коллег по цеху.

Из 70 лет жизни, 50 из них — на сцене. Людмила Лещенко празднует двойной юбилей. За ее плечами сотни образов, в том числе — и главные роли, например, в спектаклях «Серебряная свадьба» (12+), «Коварство и любовь» (16+), «Мирандолина» (12+). 15 лет актриса служила в пензенском драматическом театре имени Луначарского. Сейчас Людмила Лещенко — на сцене театра юного зрителя. Признается, что ни на секунду не пожалела о том, что посвятила свою жизнь актерской профессии.

«Сложно сказать, что она мне дала, потому что я без нее существовать не могу. Мне кажется, что если я расстанусь с ней, я сама распадусь. Мы работаем своим сердцем, нервами. Это очень сложная профессия», — поделилась актриса пензенского театра юного зрителя Людмила Лещенко.

Свой праздник актриса отмечает на сцене. Людмила Лещенко занята в спектакле по пьесе ирландского драматурга Джона Синга «Герой» (12+). Работа пензенских актеров уже завоевала главный приз на фестивале в Тамбове. Спектакль рассказывает о жителях ирландской деревни, которые делают из случайного гостя настоящего героя.

«В конечном итоге получается так, что человеческая сторона у этих жителей оказывается нехорошей. То есть они сами по себе становятся злыми личностями. Кому-то нравится, кто-то вообще не понимает о чем спектакль. В основном, положительные отзывы», — рассказал актер пензенского театра юного зрителя Дмитрий Ширин.

Актеры пензенского театра юного зрителя ждут гостей на спектакли для детей и взрослых. В эти выходные, 14 и 15 октября, юным пензенцам покажут сказку «Каша из топора» (0+), а 27 октября старшее поколение может посмотреть спектакль «Экзамен на любовь» (12+), сообщает телеканал «Экспресс».