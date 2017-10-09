В Пензе из-за хлама в квартире при пожаре погибли два человека (видео)

Погубила страсть к хламу: на улице Пацаева в Пензе загорелась захламленная квартира в доме на две семьи. Ее обитателям — пенсионеру и его престарелой матери выбраться не удалось.

В доме пензенским пожарным пришлось не только бороться с огнем, но и разгребать горы мусора, который складировал у себя хозяин жилища. В результате ночного пожара в двухквартирном строении, расположенном в частном секторе на улице Пацаева выгорела квартира площадью 80 квадратных метров, а также обрушился чердак. Пожарных вызвали соседи погорельцев.

«Всего в ликвидации возгорания участвовали восемь единиц техники и около 25 человек личного состава. Тушение пожара осложнялось тем, что в квартире была высокая пожарная нагрузка в связи с тем, что комнаты очень сильно захламлены», — сообщил начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

По словам соседей, у хозяина был «синдром Плюшкина». Он был частым гостем на городских помойках, с которых тащил в дом весь найденный хлам. Погорелец сдавал найденные вещи в пункты приема, а на вырученные деньги покупал алкоголь. Жалобы в различные инстанции на соседа не давали результата.

«Предположительно, он сдал недавно очередную кучу мусора на 900 рублей и после этого ходил, по словам соседей, несколько дней пьяным. Это была просто мина замедленного действия, с ним ничего не могли сделать, вот она рванула. Хорошо, что легли спать чуть попозже, сейчас бы угорели все», — рассказал житель Дмитрий Прошин.

В доме 60-летний мужчина проживал вместе с престарелой матерью. Оба в результате пожара погибли. Однако пока пожарные нашли только одно тело. Соседи погорельцев не пострадали. Причины возгорания устанавливаются. Проводится пожарнотехническая экспертиза, сообщает телеканал «Экспресс».