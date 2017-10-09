Пензенские студенты выступят на сцене драмтеатра со своими спектаклями (видео)

Известная классика и актуальная советская драматургия как видение молодых актеров-любителей. Студенты пензенского госуниверситета готовятся к показу сразу двух спектаклей — по мотивам гоголевской «Шинели» (12+) и пьесе Михаила Рощина «Валентин и Валентина» (12+). Причем, одна из постановок театральной студии взяла гран-при окружного фестиваля. Оба спектакля представят на сцене драмтеатра.

Первая любовь и испытания, юношеская романтичность и взрослая расчетливость. Вечные проблемы «отцов и детей», идеалы и вопросы «на все времена». Именно такой спектакль готовят студенты театральной студии «Кириллица». Это постановка по пьесе советского драматурга Михаила Рощина «Валентин и Валентина». Несмотря на то, что произведению уже — 45 лет, по словам режиссера, его можно спутать со многими современными.

«Когда я прочитал пьесу, увидел, что там абсолютно современное отношение, диалоги. Какие-то истории как будто бы происходили с моими друзьями», — сказал режиссер-постановщик, руководитель студенческой театральной студии «Кириллица» ПГУ Константин Бутин.

18-летние девушка и юноша полюбили друг друга. Однако влюбленным приходится преодолевать множество преград, в числе которых — и протесты родителей. Взрослые не хотят считаться с мнением детей, считая, что они лучше понимают, в чем их счастье. Главная роль досталась студентке второго курса Марине Лобановой. В своей героине Валентине девушка видит точную копию себя — и по внешности, и по характеру.

«У нее очень похожая ситуация в семье, такие же ссоры с матерью и ведет она себя так же, как и я», — рассказала она.

Свой спектакль на суд зрителя студенты представят в декабре. Это не единственная постановка, над которой работают участники театральной студии ПГУ. Несколько дней назад они вернулись из Ульяновска. Там проходил окружной фестиваль «Северный венец». На нем ребята представили спектакль по пьесе Гоголя «Шинель» и завоевали гран-при, а также победили в номинации «Лучшая режиссерская работа».

«Очень достойные были спектакли, если учесть, что это студенческие театры выступали. Мы были практически на всех и уходили с определенными эмоциями — где-то обдумывали, было грустно, весело, непонятно. Все понравилось», — поделился студент третьего курса ПГУ, участник студенческой театральной студии «Кириллица» Александр Федоров.

После долгих и тяжелых пар не отдыхать домой, а работать — на сцену. Студенты готовятся показать спектакль на сцене драматического театра. Увидеть постановку актеров-любителей пензенский зритель сможет 4 ноября, сообщает телеканал «Экспресс».