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В России хотят запретить передвижные дельфинарии и контактные зоопарки

9 октября в 17:45 298 просмотров
, согласно которому деятельность контактных зоопарков будет находиться под запретом.

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В ближайшие месяцы Госдума может принять закон, согласно которому деятельность контактных зоопарков будет находиться под запретом.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды России Ольгу Тимофееву.

«Закон почти на выходе, он в высокой степени принятия. Это вопрос, могу сказать, ближайших месяцев», — цитирует агентство ее слова.

Если закон будет принят, то в стране запретят передвижные зоопарки, дельфинарии, контактные зоопарки, притравочные станции, а также содержать в домашних условиях диких животных.

Напомним, ранее пензенцы выступали за запрет передвижных дельфинариев и контактных зоопарков.


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