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В Пензе выясняют обстоятельства падения ребенка в колодец

10 октября в 13:12 466 просмотров

В Пензе следователи организовали доследственную проверку по факту падения мальчика в колодец без люка.

Сообщается, что поводом проверки стала информация, появившаяся в одном из региональных СМИ.

«Сейчас по данному факту организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой установят все обстоятельства, причины и условия, приведшие к этому, а также собственника и обслуживающую организацию этого района», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Поскольку личность ребенка не установили, следственное управление просит горожан, знающих что-либо об этом инциденте, позвонить по телефонам: 43−76−13 или 36−17−02, 36−13−07.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе.


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