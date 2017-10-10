Губернатор предложил проводить в Пензенской области IT-соревнования

Губернатор отметил, что школа является основой, знания необходимо закладывать на базовом уровне, чтобы совершенствовать их в дальнейшем обучении.

«В мире многое меняется и, конечно, вместе с этим меняются и дети, и учителю нужно соответствовать. В наше время много продвинутых ребят, они часто задают такие вопросы, на которые трудно ответить. Педагогам приходится много знать не только в рамках своего урока, но и значительно шире.

На уровне школы нужно помогать молодежи сориентироваться, готовить детей к осознанному выбору профессии. Если есть у ребенка интерес к каким-то определенным предметам, то нужно его развивать. Как мне кажется, нужно давать больше знаний именно по тому предмету, который он полюбил. Конечно, и другие он должен знать, но акцент делать на способности ребенка», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что в современном мире важным направлением являются IT-технологии.

«В нашу жизнь вошли технологии, за ними — будущее, мировые эксперты это подтверждают. Много лет назад мы не могли поверить, что комбайн может работать без оператора, а сегодня это стало реальностью. Мы тоже должны в этом участвовать, должны готовить IT-шников, формировать к этой профессии интерес. Неплохо было бы на уровне Пензенской области проводить IT-соревнования, чтобы мы побуждали ребят к более глубокому освоению знаний. Они могли бы проводить уроки-обсуждения со специалистами», — сказал он.

Губернатор сообщил, что в Пензенской области не хватает IT-специалистов, в настоящее время на них очень большой спрос.

«Попробуйте найти студентов, которые бы покупали билеты, например, на форум по физике за 500 -1000 рублей, это сложно. А вот на IT -форум два года подряд зал был полон», — отметил Иван Белозерцев.