В Пензе предложили сдавать ЕГЭ учителям

«Многие родители жалуются, что в школе — очень сложные задания, и не все могут помочь детям. Можно было бы организовать интернет-консультирование по домашним заданиям и привлечь к этому учителя. Но нужно продумать, как его стимулировать, ведь это личное время, поэтому нужна финансовая выплата, возможно, — дополнительная премия», — предложил Иван Белозерцев.

Еще одной важной темой «круглого стола» стало нелегальное репетиторство. По словам губернатора, данный вопрос в области остается проблемным уже несколько лет.

«Мы никак не уйдем от этого. Одна мама, которая работает в правительстве, рассказала мне, что они наняли репетитора по иностранному языку, за его услуги они платят 800 руб. Конечно, он работает нелегально. Возможно, нужно создать ассоциацию, чтобы легализировать доходы репетиторов», — сказал он.

Кроме того, в школах Пензенской области, особенно в сельских, существует кадровая проблема.

«Средний возраст учителя — 54−55 лет. Это плохо, необходимо привлекать выпускников вузов в школу. Сейчас мы стали выравнивать ситуацию совместно с министерством образования. Нужно заниматься со студентами в этом направлении со второго-третьего курса», — констатировал Иван Белозерцев.

Также губернатор предложил ввести обязательную сдачу ЕГЭ в конце каждого года для студентов и для учителей.

«Мы надеемся, что молодой учитель даст хорошие современные знания. Ведь все самое интересное, практики и современные подходы — в высшей школе. Если сегодняшние студенты не могут сдать ЕГЭ на высший балл, то какие они дадут знания? Нужно это проработать, это будет один из критериев оценки деятельности высшей школы. Нужно выявить слабые места и скорректировать подготовку учителей по предметам.

Кроме того, не каждый учитель может написать ЕГЭ на 100 баллов. Давайте подготовим педагогов, которые пишут экзамен за установленное время на высший балл. Не надо останавливаться, нужно пригласить специалистов из вузов, в том числе — московских, которые готовы заниматься с учителями», — сказал Иван Белозерцев.