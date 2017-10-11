В Череповце прошел турнир по смешанным единоборствам

Воспитанники тренеров Алексея Шадровцева и Максима Вешнякова представили на соревнованиях ДЮСШ боевых искусств.
В борьбе с участниками из других российских городов спортсмены завоевали четыре золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.
В категории до 70 кг среди мужчин первое место досталось Бобуру Хабибуллаеву. Его также признали лучшим бойцом турнира. Сафитдин Кличханов стал победителем в категории до 75 кг среди мужчин. Почетное второе место в категории до 57 кг занял Сухроб Раджабов. Бронзовым призером турнира в категории до 70 кг среди мужчин стал Андрей Веретенников, говорится в сообщении.