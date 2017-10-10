В Каменке приставы наложили арест на банковский счет алиментщика

В Пензенской области судебные приставы взыскали с должника по алиментам крупную сумму.

Исполнительное производство о взыскании алиментов находилось на исполнении в Каменском районном отделе судебных приставов.

Должник не желал выплачивать деньги своему ребенку, не являлся на вызовы, затем и вовсе скрылся в другую область. Родители мужчины скрывали, где он находится, и не шли на контакт, сообщает пресс-служба управления ФССП по Пензенской области.

В результате приставы установили расчетный счет в банке должника, наложили на него арест и списали всю сумму задолженности — 119 тысяч рублей.