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В Каменке приставы наложили арест на банковский счет алиментщика

10 октября в 14:20 238 просмотров

В Пензенской области судебные приставы взыскали с должника по алиментам крупную сумму.

Исполнительное производство о взыскании алиментов находилось на исполнении в Каменском районном отделе судебных приставов.

Должник не желал выплачивать деньги своему ребенку, не являлся на вызовы, затем и вовсе скрылся в другую область. Родители мужчины скрывали, где он находится, и не шли на контакт, сообщает пресс-служба управления ФССП по Пензенской области.

В результате приставы установили расчетный счет в банке должника, наложили на него арест и списали всю сумму задолженности — 119 тысяч рублей.


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