Бывший детектив станет и. о. главы Саратова

9 октября его назначили на должность замглавы администрации по благоустройству. Ранее с этой должности на другой пост перевели Сергея Бровкина. Нового руководителя уже официально представили городским чиновникам.

Планируется, что 11 октября на заседании Госдумы будет дан старт конкурсу на замещение должности главы Саратова, на котором Михаил Исаев станет главным претендентом.

Михаил Исаев родился 26 января 1974 года в Саратове, в 1993-м закончил Саратовский монтажный техникум по специальности «техник-технолог», в 1999-м получил высшее образование в МГУ по специальности «коммерсант».

Также отмечается, что в 1994 году он работал детективом.