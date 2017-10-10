Вам будет интересно
Наши новости
В российских школах введут обязательные уроки игры в шахматы
В Череповце прошел турнир по смешанным единоборствам
На Землю надвигается аномальная магнитная буря — синоптики
На новой буровой платформе по добыче нефти будут работать роботы
В России увеличилось число атак на банкоматы
Три китаянки застряли в аэропорту из-за пластических операций
В России хотят запретить передвижные дельфинарии и контактные зоопарки
В Вологде откроется фотовыставка о путешествии в Тибет
Прокуратура заинтересовалась деятельностью авиакомпаний
В Саратове тепло подается в 96% жилых домов

Бывший детектив станет и. о. главы Саратова

10 октября в 14:28 166 просмотров
, сообщает «СарБК».

" data-title="Бывший детектив станет и. о. главы Саратова — Пенза-пресс, рунет за день">

Бывший депутат Государственной думы Михаил Исаев будет исполнять обязанности главы Саратова, сообщает «СарБК».

9 октября его назначили на должность замглавы администрации по благоустройству. Ранее с этой должности на другой пост перевели Сергея Бровкина. Нового руководителя уже официально представили городским чиновникам.

Планируется, что 11 октября на заседании Госдумы будет дан старт конкурсу на замещение должности главы Саратова, на котором Михаил Исаев станет главным претендентом.

Михаил Исаев родился 26 января 1974 года в Саратове, в 1993-м закончил Саратовский монтажный техникум по специальности «техник-технолог», в 1999-м получил высшее образование в МГУ по специальности «коммерсант».

Также отмечается, что в 1994 году он работал детективом.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics