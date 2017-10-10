В Пензе мужчина получил срок за бутылку элитного алкоголя

В Пензе вынесли приговор по делу о грабеже элитного алкоголя из магазина.

Прокуратура установила, что нетрезвый 31-мужчина пришел в магазин и взял со стеллажа литровую бутылку элитного алкоголя стоимостью 820 рублей. Спрятав добычу за пояс брюк, он скрылся. Злоумышленника пытался задержать работник магазина, но ему не удалось этого сделать.

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить личность преступника.

«Алкогольный напиток мужчина, по его словам, выпил на лавочке у другого магазина. А на следующий день он узнал, что его разыскивает полиция. Он попросил свою знакомую возместить магазину стоимость похищенного и через три дня отправился в отдел полиции писать явку с повинной», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В результате суд назначил мужчине один год лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.