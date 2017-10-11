Вам будет интересно
Наши новости
Учительница из мокшанской школы представила область на конкурсе в Сочи
В Пензе открыт новый сезон «Школы права — Academia Legis»
Клиенты «Ростелекома» провели более 10 000 видеоконференций за год
Время работы белинского детсада сократили из-за числа воспитанников
В МФЦ пензенцы чаще всего меняют паспорт
Проекты пензенских ученых отметили медалями на выставке «Золотая осень»
В Пензе девочка предупредила мать о постороннем в доме
В Пензе незаконно продавали дыни и арбузы
В Каменке приставы наложили арест на банковский счет алиментщика
Пензенского профессора осудили за фиктивный договор со студенткой

Несколько пензенских новобранцев отправятся в Президентский полк (видео)

10 октября в 17:09 302 просмотра
, который завершится в канун Нового года. В рамках осенней кампании ряды российской армии пополнят 1300 призывников из Пензенской области. Показатель немного ниже, чем в 2016 году.

" data-title="Несколько пензенских новобранцев отправятся в Президентский полк — Пенза-пресс, рунет за день">

В России набирает обороты призыв на срочную военную службу, который завершится в канун Нового года. В рамках осенней кампании ряды российской армии пополнят 1300 призывников из Пензенской области. Показатель немного ниже, чем в 2016 году.

«Призыв несколько уменьшен — это связано с тем, что комплектование вооруженных сил идет по принципу добровольной службы по контракту и в соотношении 56% к 44% призывников к контрактникам, поэтому он сокращен», — пояснил военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев.

«Внесли изменения и позволили выпускникам средне-профессиональных образовательных учреждений по окончанию делать выбор: идти на срочную службу либо выбирать военную службу по контракту в течение двух лет. Ранее такая возможность предоставлялась только выпускникам высших учреждений», — сказал начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту военного комиссариата Пензенской области Андрей Аносов.

Молодые люди будут нести службу в войсковых частях и формированиях от Калининграда до Владивостока, включая Республику Крым. Несколько новобранцев из Пензенской области отправятся в Президентский полк. В комиссариате региона отметили, что в рамках осенней кампании в числе призывников и выпускники патриотического движения «Юнармия», сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics