Губернатор предложил инвестору освоить скотоводство в Тамалинском районе

Генеральный директор Эргин Джем Рона поделился с Иваном Белозерцевым планами по дальнейшему развитию предприятия. Так, в Тамале приступили к реализации инвестиционного проекта «Строительство второй очереди зернового элеватора мощностью 100 тысяч тонн единовременного хранения». Проект оценивается в миллиард рублей. В настоящее время разработана проектно-сметная документация, установлено семь из десяти силосов мощностью по 10 000 тонн. Строительство планируется завершить в 2018 году. В результате дополнительно появится 15 рабочих мест, сообщает пресс-центр правительства области.

Губернатор дал высокую оценку полученному в 2017 году агропромышленной компанией урожаю зерновых культур.

«Урожайность 57 центнеров с гектара на общей посевной площади 52 тысячи гектара — это достойный результат. Я посещал ваше предприятие два года назад, осенью 2015-го, тогда вы вводили в эксплуатацию первую очередь. И мы с вами говорили о том, что расширение производства в Пензенской области целесообразно, поскольку наши растениеводческие хозяйства нуждаются в площадках для хранения зерна.

Большой объем работы вами проделан, и то, что вы строите вторую очередь комплекса, — это стратегически правильное решение. В этом году в регионе были увеличены посевные площади, получен хороший урожай, элеваторы нам необходимы», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор предложил инвестору после завершения проекта по запуску второй очереди элеваторного комплекса подумать над освоением новых видов деятельности — растениеводство дополнить развитием скотоводческой отрасли.

«Крупные инвесторы в Пензенской области занимаются мясным и молочным животноводством, создают предприятия переработки, реализуют готовый продукт на территории России, а также осуществляют экспортные поставки. Это очень выгодный бизнес.

Земля в области есть, работать инвесторам здесь комфортно, они видят перспективу, развивают свои предприятия. Мы готовы и вам оказывать поддержку в развитии агропромышленного производства на нашей территории», — резюмировал глава региона.

Агропромышленное предприятие «Агсен Проперти» на территории рабочего поселка Тамала работает четвертый год. Основной вид его деятельности — хранение и сбыт зерновых культур. Объем инвестиций при создании агрокомплекса составил около 500 миллионов рублей. В настоящее время мощность элеватора составляет 50 тысяч тонн единовременного хранения. На предприятии трудятся 112 человек, средняя заработная плата в 2017 году достигла 42500 рублей.