В Пензе девочка предупредила мать о постороннем в доме

После сообщения дочери женщина пришла домой и обнаружила, что пропали телевизор и мобильный телефон. Сумма ущерба составила 31 тысячу рублей.
Сотрудники полиции установили причастность к преступлению 37-летнего мужчины, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Злоумышленник объяснил, что знакомый занял у него деньги и не вернул.
«Тогда подозреваемый решил вернуть деньги незаконным путем: совершить кражу из дома, который его должник выдал за место своего проживания», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
Вечером мужчина проник в дом и вынес технику. Похищенное он продал знакомому за четыре тысячи рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.