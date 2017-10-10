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В Пензе девочка предупредила мать о постороннем в доме

10 октября в 16:30 2 просмотра
, что ей позвонила несовершеннолетняя дочь и рассказала, что в их частном доме включен свет, хотя в жилище никого из членов семьи нет. Поэтому ребенок боялся зайти домой.

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36-летняя пензячка сообщила в полицию, что ей позвонила несовершеннолетняя дочь и рассказала, что в их частном доме включен свет, хотя в жилище никого из членов семьи нет. Поэтому ребенок боялся зайти домой.

После сообщения дочери женщина пришла домой и обнаружила, что пропали телевизор и мобильный телефон. Сумма ущерба составила 31 тысячу рублей.

Сотрудники полиции установили причастность к преступлению 37-летнего мужчины, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленник объяснил, что знакомый занял у него деньги и не вернул.

«Тогда подозреваемый решил вернуть деньги незаконным путем: совершить кражу из дома, который его должник выдал за место своего проживания», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Вечером мужчина проник в дом и вынес технику. Похищенное он продал знакомому за четыре тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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