Клиенты «Ростелекома» провели более 10 000 видеоконференций за год

Растет популярность сервиса «Web-видеоконференции» на платформе VideoMost, с помощью которого корпоративные клиенты за последний год провели более десяти тысяч конференций.

С помощью сервиса можно проводить симметричные конференции, когда все видят всех, они позволяют собирать до 100 участников. В процессе сеанса для просмотра могут быть доступны рабочий стол и документы, реализованы возможности для рисования на доске, модерируемый чат, функции голосования и проведения опросов. В последней версии услуги улучшено качество демонстрации документов: мелкие детали теперь хорошо различимы, можно читать текст с очень мелким шрифтом. Кроме того, реализована возможность демонстрации документа в отдельном окне без прерывания трансляции видео участников.

«Только за последний год с помощью сервиса «Web-видеоконференции» корпоративные клиенты «Ростелекома» провели более 10 тысяч конференций. Возможность подключения большого числа пользователей одновременно делает сервис привлекательным для компаний с распределенными офисами, а также практически незаменимым для представителей органов власти в регионах. Услуга видеоконференцсвязи от «Ростелекома» на базе VideoMost де-факто стала стандартом проведения удаленных совещаний для государственных заказчиков», — сообщил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.

«Облачный сервис «Web-видеоконференции» реализован на базе отечественного программного обеспечения VideoMost, разработанного компанией SPIRIT. Сервис размещен в России в центрах обработки данных крупнейшего российского оператора связи «Ростелеком» и гарантирует надежную защиту передаваемой информации», — отметил председатель правления SPIRIT Андрей Свириденко.

По данным «Ростелекома», спрос на услугу «Web-видеоконференции» постоянно растет. Максимальное количество видеоконференций, созданных одним клиентом в 2015 году — 157, в 2016 — уже 341. Совокупное время, проведенное участниками в сеансах видеоконференцсвязи в 2016 году, составило 20 лет, в 2017 компания прогнозирует увеличение этого показателя более чем в два раза — до 50 лет.