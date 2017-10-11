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Проекты пензенских ученых отметили медалями на выставке «Золотая осень»

10 октября в 16:51 316 просмотров

На агропромышленной выставке три проекта пензенского аграрного вуза удостоены почетных наград.

Проекты «Инновационный сошник для ресурсосберегающих технологий посева зерновых культур» доктора технических наук, профессора Николая Ларюшина и кандидата технических наук, доцента Василия Шумаева и проект «Смеситель микродобавок» кандидата технических наук, доцента Алексея Чупшева и доктора технических наук, профессора Владимира Коновалова награждены двумя золотыми медалями в номинации «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство», сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Кроме того, в номинации «За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства и повышение плодородия почв» серебряной медалью выставки отмечен проект «Производство клевера панонского сорта Аник» профессора Анны Кшникаткиной, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Сергея Кшникаткина и доктора сельскохозяйственных наук, профессора Павла Оленина.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/10/10/16370069

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