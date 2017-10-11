Проекты пензенских ученых отметили медалями на выставке «Золотая осень»

На агропромышленной выставке три проекта пензенского аграрного вуза удостоены почетных наград.

Проекты «Инновационный сошник для ресурсосберегающих технологий посева зерновых культур» доктора технических наук, профессора Николая Ларюшина и кандидата технических наук, доцента Василия Шумаева и проект «Смеситель микродобавок» кандидата технических наук, доцента Алексея Чупшева и доктора технических наук, профессора Владимира Коновалова награждены двумя золотыми медалями в номинации «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство», сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Кроме того, в номинации «За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства и повышение плодородия почв» серебряной медалью выставки отмечен проект «Производство клевера панонского сорта Аник» профессора Анны Кшникаткиной, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Сергея Кшникаткина и доктора сельскохозяйственных наук, профессора Павла Оленина.