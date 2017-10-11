В МФЦ пензенцы чаще всего меняют паспорт

В министерстве экономики Пензенской области подвели итоги работы региональной сети многофункциональных центров за девять месяцев 2017 года.

«В 2017 году населению Пензенской области в сети МФЦ оказано 1 млн 49 тысяч услуг», — сообщает пресс-служба минэкономики региона.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество обращений в МФЦ в 2017-м выросло на 15%.

Самыми востребованными услугами оказались заказ выписки из Единого государственного реестра недвижимости, замена паспорта и запрос справки об отсутствии судимости.

Всего более 274 тысяч раз жителей региона воспользовались услугами Росреестра, по линии МВД России оказано 136 тысяч услуг. По итогам девяти месяцев 2017 года уровень удовлетворенности граждан качеством работы МФЦ составил 4,7 балла.