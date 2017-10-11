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В Пензе открыт новый сезон «Школы права — Academia Legis»

10 октября в 17:59 286 просмотров
«Школа права» (12+).

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Председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области и регионального отделения Ассоциации юристов России Глеб Синцов дал старт новому сезону образовательного проекта «Школа права» (12+).

Участниками шестого сезона станут около 600 пензенских старшеклассников. В проекте примут участие учащиеся лицея № 2, гимназий № 13 и № 44, а также школ № 7 и № 65.

Студенты юридического факультета ПГУ выступят преподавателями и лекторами.

«Фактически ровесники объясняют друг другу какие-то нюансы. Мы сознательно выстраивали курс таким образом, чтобы он был по силам нашим молодым лекторам. Для проведения особо сложных занятий мы обращаемся к профильным структурам», — рассказал Глеб Синцов.

Профессиональная ориентация школьников является одной из главных целей проекта.

Всем старшеклассникам по завершении обучения дадут сертификаты о завершении «Школы права — Academia Legis».

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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