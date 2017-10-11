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Время работы белинского детсада сократили из-за числа воспитанников

10 октября в 17:27 352 просмотра

Жительница Белинского района Пензенской области обратилась в прокуратуру из-за сокращения режима работы детского сада в селе Сулак.

Прокуратура установила, что заведующая детским садом № 1 города Белинского издала приказ об изменении режима работы филиала. Группа перешла на кратковременное пребывание. По данным пресс-службы прокуратуры Пензенской области, такая мера была принята из-за небольшого числа воспитанников и изменения условий реализации образовательной программы.

При этом родителям не сообщили об этом заранее, а поставили перед фактом. Кроме того, соответствующие изменения не внесли в договор, добавили в пресс-службе.

После проверки прокуратура внесла представление в адрес начальника отдела образования администрации Белинского района. В результате рассмотрения его удовлетворили, заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности. Приказ об изменении режима работы детсада отменили.


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