Время работы белинского детсада сократили из-за числа воспитанников

Прокуратура установила, что заведующая детским садом № 1 города Белинского издала приказ об изменении режима работы филиала. Группа перешла на кратковременное пребывание. По данным пресс-службы прокуратуры Пензенской области, такая мера была принята из-за небольшого числа воспитанников и изменения условий реализации образовательной программы.

При этом родителям не сообщили об этом заранее, а поставили перед фактом. Кроме того, соответствующие изменения не внесли в договор, добавили в пресс-службе.

После проверки прокуратура внесла представление в адрес начальника отдела образования администрации Белинского района. В результате рассмотрения его удовлетворили, заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности. Приказ об изменении режима работы детсада отменили.