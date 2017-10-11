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В Пензенской области заработали еще шесть психологических кабинетов

11 октября в 09:48 352 просмотра
(БППК).

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В Пензенской области начали работу еще шесть базовых психолого-педагогических кабинетов (БППК).

С 1 октября кабинеты открыты в Вадинском, Иссинском, Малосердобинском, Нижнеломовском, Пачелмском и Шемышейском районах. Для их работы подготовили необходимую документацию, выделили оборудованные помещения, для специалистов провели совещание.

БППК будут оказывать помощь всем участникам образовательного процесса и жителям района бесплатно, финансирование осуществляется из бюджета Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

«Сейчас идет первый этап работы — я презентую свой кабинет, рассказываю о начале его работы на родительских собраниях и классных часах, в ходе рейдов со специалистами социальных служб района. Мы дали объявление в газете и на сайте.
Сейчас важно завоевать доверие людей, чтобы они шли к нам со своими проблемами и не боялись рассказать о них», — рассказывает специалист БППК Шемышейского района Елена Николаевна.

В 2016—2017 учебном году в школах области работает 151 психолог. Потребность в педагогах-психологах полностью удовлетворена в образовательных организациях Заречного. В большей степени — в школах Пензы, Кузнецка, Никольского и Кузнецкого районов, добавили в пресс-службе.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/10/10/18333000

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