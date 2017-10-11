Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе мужчина получил срок за бутылку элитного алкоголя
На жительницу Беково завели уголовное дело за ложный донос
В Пензе обвиняемого в захвате заложников арестовали на 2 месяца
В Пензенской области убийцу ребенка поместят в психбольницу
Суд вынес решение об аресте мужчины, взявшего женщин в заложниц
В центре Пензы днем у мужчины отобрали телефон
В Пензе 18-летний подросток угнал авто сожителя матери
Появились кадры с освобождения заложниц в Пензе
Прокуратура поддержала уголовное дело по факту захвата заложниц в Пензе
Пензенцу грозит до двух лет за «угон» детской коляски

Мокшанка умерла через несколько дней после ссоры с возлюбленным

11 октября в 09:57 420 просмотров

Жителя Мокшанского района Пензенской области осудили за причинение смерти по неосторожности.

По данным следствия, ссора между сожителями произошла в доме матери потерпевшей в селе Плесс. Конфликт был на почве ревности, мужчина разозлился на возлюбленную из-за ее измены.

«Во время выяснения отношений 54-летний мужчина ударил свою 37-летнюю сожительницу по лицу, после этого она упала и ударилась головой о кирпичную голландку. К врачам женщина не обратилась и умерла от полученной травмы через несколько дней», — сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Пензенской области.

Суд приговорил мужчину к одному году и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics