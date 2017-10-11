Мокшанка умерла через несколько дней после ссоры с возлюбленным

По данным следствия, ссора между сожителями произошла в доме матери потерпевшей в селе Плесс. Конфликт был на почве ревности, мужчина разозлился на возлюбленную из-за ее измены.

«Во время выяснения отношений 54-летний мужчина ударил свою 37-летнюю сожительницу по лицу, после этого она упала и ударилась головой о кирпичную голландку. К врачам женщина не обратилась и умерла от полученной травмы через несколько дней», — сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Пензенской области.

Суд приговорил мужчину к одному году и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.