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В России разработан ГОСТ на хлебобулочные изделия для питания детей

11 октября в 10:04 252 просмотра
(НИИ) хлебопекарной промышленности разработал проект ГОСТа на хлебобулочные изделия для детей.

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В России научно-исследовательский институт (НИИ) хлебопекарной промышленности разработал проект ГОСТа на хлебобулочные изделия для детей.

Как сообщают «Известия», в документе содержатся требования по содержанию белков, жиров, углеводов и массовой доле соли в продукции, предназначенной для детского питания.

В НИИ отметили, что новые требования не будут распространяться на продукцию пониженной влажности (баранки, хлебные палочки, гренки), а также изделия длительного хранения (сухари, сушки).

«Раньше такого национального стандарта в нашей стране не было. Но хлебопекарные предприятия самостоятельно разрабатывали технические документы на продукцию, предназначенную для детей», — пояснили сотрудники института.


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