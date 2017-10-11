Городищенец вместо прибыли от продажи поросят получил штраф

На ярмарке выходного дня в селе Бессоновка Пензенской области житель Городищенского района продавал поросят с нарушением ветеринарного законодательства.

Нарушения обнаружили при проведении рейда сотрудники отдела регионального госветнадзора управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

«Мужчина продавал на ярмарке шесть поросят без ветеринарных сопроводительных документов, по которым можно было бы определить происхождение животных, их здоровье и другие показатели», — сообщает пресс-служба ведомства.

Жителю Городищенского района запретили продажу животных, с мужчиной провели разъяснительную беседу. Кроме того, ему назначили штраф — 500 рублей.