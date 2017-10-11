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Городищенец вместо прибыли от продажи поросят получил штраф

11 октября в 10:30 312 просмотров

На ярмарке выходного дня в селе Бессоновка Пензенской области житель Городищенского района продавал поросят с нарушением ветеринарного законодательства.

Нарушения обнаружили при проведении рейда сотрудники отдела регионального госветнадзора управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

«Мужчина продавал на ярмарке шесть поросят без ветеринарных сопроводительных документов, по которым можно было бы определить происхождение животных, их здоровье и другие показатели», — сообщает пресс-служба ведомства.

Жителю Городищенского района запретили продажу животных, с мужчиной провели разъяснительную беседу. Кроме того, ему назначили штраф — 500 рублей.

Фотография: http://ursn-rm.ru/assets/images/news/2017/october/11_oct_vet_3_big.jpg

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