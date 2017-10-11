В России нашли новый способ распознавать рак до его наступления

Теперь благодаря открытию люди смогут проводить профилактику, а не лечение.

Новый способ позволит усилить результаты химиотерапии, так как врачи будут знать, какие именно клетки следует облучать. Это, в свою очередь, снизит негативные последствия процедуры, говорится в сообщении.

Накопление мутаций клеток идет в течение всей жизни, и при достижении определенного количества в структуре ДНК начинает развиваться болезнь. Причем у каждого вида онкологии есть своя точная цифра, которую теперь можно узнать с помощью ДНК-теста.