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В России нашли новый способ распознавать рак до его наступления

11 октября в 10:25 494 просмотра
, сообщает РЕН-ТВ.

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Российские ученые научились распознавать онкологию до наступления болезни, сообщает РЕН-ТВ.

Теперь благодаря открытию люди смогут проводить профилактику, а не лечение.

Новый способ позволит усилить результаты химиотерапии, так как врачи будут знать, какие именно клетки следует облучать. Это, в свою очередь, снизит негативные последствия процедуры, говорится в сообщении.

Накопление мутаций клеток идет в течение всей жизни, и при достижении определенного количества в структуре ДНК начинает развиваться болезнь. Причем у каждого вида онкологии есть своя точная цифра, которую теперь можно узнать с помощью ДНК-теста.


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