В Пензе ищут резидентов в IT-парк на ул. Гагарина

В Пензе проводится конкурсный отбор бизнес-проектов на право размещения в IT-парке на ул. Гагарина.

Заявки принимаются с 10 октября в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (обед — с 12.00 до 13.00) по 9 ноября до 9.00 по адресу: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 16, каб. 315.

«Осмотр имущества, права на которое передаются по договору аренды, обеспечивает организатор конкурса с 10 октября 2017 г. без взимания платы (осмотр осуществляется ежедневно, по будням, с 8.30 до 17.30, перерыв — c 12.00 до 13.00, по 8 ноября текущего года до 17.30 на основании письменного обращения любого заинтересованного лица», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь: biznes-penza.ru/content/texnopark/index.php, а также по телефонам (8412) 63−67−50, 63−67−56,63−67−60.