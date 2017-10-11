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В Никольске мужчину за неуплату штрафов обязали подметать улицы

11 октября в 10:51 280 просмотров

Жителя города Никольска Пензенской области привлекли к административной ответственности из-за двух неоплаченных штрафов.

«Гражданин не оплатил два штрафа за нарушение Правил дорожного движения — 500 и 800 рублей» , — сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Пензенской области.

По решению мирового судьи, должника признали виновным и назначили наказание — по 20 часов обязательных работ за каждый неоплаченный штраф.

Как добавили в ведомстве, за забывчивость мужчине вручат метлу, он будет выполнять работы по благоустройству города Никольска. Вместе с тем, обязанность оплатить штрафы с него не снимается.


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