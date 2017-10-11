В Пензе за несколько часов сбили трех пешеходов

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в 17.50 напротив дома № 58 по улице Измайлова 45-летний водитель автомобиля «Киа» сбил 65-летнего пенсионера.

В тот же вечер в 18.35 напротив дома № 31 на улице Рахманинова 44-летняя женщина за рулем «Черри» допустила наезд на 39-летнего мужчину. А в 21.40 напротив дома № 18 по улице Антонова «Форд-Эскейп», за рулем которого находился 32-летний мужчина, сбил женщину 55 лет, сообщает пресс-служба.

Всех пострадавших с травмами доставили в больницу. В настоящее время по фактам аварий проводятся проверки.