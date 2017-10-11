Продукция «Дамате» получила медали «Золотой осени»

Группа компаний «Дамате» подвела итоги работы на ежегодной агропромышленной выставке «Золотая осень-2017», которая прошла с 4 по 7 октября в Москве. В результате пензенская продукция под торговыми марками «Молком» и «Индилайт» получила золотые медали.

Золотые медали и дипломы, подписанные Министром сельского хозяйства Российской федерации Александром Ткачевым, стали главным результатом участия группы компаний «Дамате» в XIX международной агропромышленной выставке «Золотая осень-2017». По традиции ГК «Дамате» представила на суд компетентного жюри молочную продукцию «Молком» и полуфабрикаты из мяса индейки «Индилайт».

Золотой медали удостоили линейку «Йогуртов греческих», которая появилась на прилавках в этому году и уже завоевала признание покупателей. Все три вкуса — натуральный, с лимоном и с крыжовником — высоко оценили на конкурсе. Также награды удостоился обезжиренный фруктовый йогурт «Клубника-ревень».

Торговая марка «Индилайт» пополнила свою коллекцию наград, пОЛученных за несколько лет, медалью «Золотой осени». В этот раз жюри не осталось равнодушным к котлетам из индейки с паприкой и котлетам сливочным с зеленью. Они являются новым продуктом, которые способны удовлетворить самый взыскательный вкус, но при этом сэкономить время на их приготовление.

С мнением жюри согласились посетители выставки, для которых ГК «Дамате» традиционно организовала дегустацию продукции и мастер-классы с участием шеф-поваров. Колбасы, копчености, полуфабрикаты «Индилайт» и молочные продукты от «Молочного комбината «Пензенский» пользовались неизменным успехом среди гостей экспозиции.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится в Москве каждый год и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2017 году участие в выставке приняли более двух тысяч предприятий из регионов РФ и зарубежных стран.

Напомним, в 2016 году ГК «Дамате» на вставке «Золотая осень» также получила золотые медали за продукты из мяса индейки под брендом «Индилайт» и молочную продукцию «Молком».