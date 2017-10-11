В Пензенской области проверят качество образования школьников

Пензенские школьники 12 и 26 октября напишут всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку.

Проверочные работы по русскому языку напишут учащиеся вторых и пятых классов. Участвовать в ВПР будут все школы области.

«Всероссийские проверочные работы проводятся с целью обеспечения единства образовательного пространства России и поддержки реализации федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления организациям, осуществляющих образовательную деятельность, единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений по русскому языку», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Кроме того, 18 октября в регионе проведут национальное исследование качества образования для десятиклассников по химии и биологии.