Кувайцев поручил ускорить работы по реконструкции стадиона «Зенит»

Он оценил ход строительно-монтажных работ на стадионе, указал на ряд недочетов и поручил удвоить число рабочих на административно-хозяйственном корпусе.

Также Виктор Кувайцев распорядился в ходе работ по благоустройству прилегающих территорий уделить особое внимание ремонту и восстановлению, где это необходимо, ограждения объекта по периметру, сообщает пресс-служба мэрии.

«Необходимо держать на постоянном контроле работу охранной системы видеонаблюдения, а также продолжить монтаж элементов системы охраны периметра стадиона, обеспечив весь комплекс мероприятий по антитеррористической защищенности», — подчеркнул он.

Второй этап совещания по реконструкции «Зенита» Виктор Кувайцев провел в горадминистрации. Обсуждая проблемы благоустройства прилегающих к стадиону территорий, он подчеркнул, что необходимо ускорить работы.

«Сейчас нужно активизировать работы по ремонту фасадов жилых домов и приведению в надлежащий вид офисных зданий, ограждений и газонов, расположенных по пути следования к стадиону. Сроки поджимают. Мы должны успеть в срок», — отметил Виктор Кувайцев.