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В Богословке после прокурорской проверки оштрафовали директора школы

11 октября в 13:05 134 просмотра

В селе Богословка Пензенской области обнаружены многочисленные нарушения при ремонте школы.

Установлено, что школа заключила два муниципальных контракта на общую сумму более пяти миллионов рублей: на капитальный ремонт крыши и замену окон.

«При обосновании начальной цены контрактов заказчиком использовался проектно-сметный метод, в основу которого закладываются сведения проектной документации. Однако в нарушение требований градостроительного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере муниципальных закупок проектная документация на капитальный ремонт кровли и оконных конструкций разработана и утверждена не была, сметы составлены без соответствующего проекта. Это повлекло многочисленные нарушения подрядчиками стандартов и ГОСТов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

По результатам проверок прокуратуры в отношении директора школы села Богословка внесено представление.

Кроме того, за нарушения требований по строительству возбудили два дела об административных правонарушениях. После их рассмотрения Госжилстройтехинспекция Пензенской области вынесла директору предупреждение и оштрафовала на 20 тысяч рублей.

Школа расторгла муниципальный контракт с подрядчиком, принимаются меры к взысканию неустойки.


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