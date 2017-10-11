ТРК «Коллаж» заплатит в бюджет Пензы 93 млн руб долгов за аренду

Управление муниципального имущества города Пензы обратилось в суд с требованием взыскать задолженность по арендной плате с торгово-развлекательного комплекса «Коллаж».

Согласно постановлению Арбитражного суда Поволжского округа, с организации взыскана задолженность по арендной плате в 93 миллиона рублей в пользу городского бюджета.

«В оставшейся части (порядка 9 млн рублей) дело передано на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию с целью уточнения размера ставок рефинансирования, подлежащих применению в расчете арендной платы», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Судебные тяжбы между управлением муниципального имущества города Пензы и ООО «Инвест-Евро-Пенза» (ТРК «Коллаж») длятся уже второй год. Изначально арендная плата производилась за земельные участки площадью 158 478 кв. м, предназначенные для строительства, и составляла 883 380 руб. 14 коп. в месяц. Но, по мнению истца, расчет оплаты с октября 2012 должен производиться с применением коэффициента вида деятельности арендатора: «обслуживание и эксплуатация объектов торговли».

По данным Арбитражного суда Поволжского округа, арендная плата поднималась несколько раз. Так, в марте 2014 года управление сообщило ООО об изменении размера арендной платы, она составила 1 256 746 руб. 39 коп. в месяц.

«С 1 января 2015-го она поднялась до 1 508 095 руб. 67 коп. за месяц в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков, а также увеличением размера коэффициента дифференциации вида деятельности арендатора по виду деятельности: «Строительство объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания» с 2 до 2,4», — написано в постановлении 11 Арбитражного апелляционного суда.

По мнению управления муниципального имущества города, образовалась задолженность по арендной плате, они обратились в суд с иском о взыскании задолженности 118 178 194 руб. 59 коп. 1 ноября 2016 года дело было проиграно в Арбитражном суде Пензенской области. Тогда управление подало жалобу в 11 Арбитражный апелляционный суд, в результате с ответчика взыскали 108 350 959 руб. 18 коп. Арбитражный суд Поволжского округа 6 апреля 2017 года отменил последнее постановление, и дело направили на новое рассмотрение снова в 11 Арбитражный апелляционный суд.

В результате по постановлению 11 Арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2017 года ООО «Инвест-Евро-Пенза» обязали выплатить задолженность по арендной плате 102 912 842 руб. 83 коп.