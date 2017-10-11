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В Пензе на ремонт дороги выделят более 35 миллионов рублей

11 октября в 14:31 384 просмотра
, в ходе которого житель областного центра попросил о содействии в реконструкции автомобильной дороги от ул. 40 лет Октября до ул. Центральной.

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11 октября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принял участие в личном приеме граждан советником президента Сергеем Григоровым в режиме видеоконференцсвязи, в ходе которого житель областного центра попросил о содействии в реконструкции автомобильной дороги от ул. 40 лет Октября до ул. Центральной.

По обращению пензенца Виктор Кувайцев сказал, что в настоящее время дорога, которая соединяет районы Терновка и Кривозерье, находится в неудовлетворительном состоянии. Также на мосту через реку Пенза имеются недостатки в эксплуатационном состоянии и уровне удерживающей способности ограждения.

«Барьерные ограждения моста повреждены, существенно изношены, утратили устойчивость и не отвечают требованиям безопасности, предъявляемым к таким конструкциям. Ширина моста составляет семь метров, что не удовлетворяет необходимой пропускной способности. Кроме того, затруднено движение на участке дороги под железнодорожными путями из-за ограниченных габаритов, что не соответствует современным нормам», — сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам мэра, дорога часто используется жителями Терновки, Кривозерья и других районов города, часто по ней ездят грузовые автомобили. В связи с этим необходимо провести реконструкцию Бригадирского моста и прилегающей дороги.

В настоящее время подготовлен и утвержден проект реконструкции дороги, расходы на проведение работ включены в муниципальную программу «Развитие территорий, социальной, инженерной инфраструктуры в городе Пензы на 2015−2020 годы» и составляют 35 520,9 тысяч рублей, добавили в пресс-службе мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/sovetnikom_prezidenta_rf_sergeem_grigorovym_/

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