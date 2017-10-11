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Саратовский вуз победил в конкурсе Минобрнауки РФ

11 октября в 14:58 266 просмотров
«СарБК».

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Саратовский государственный технический университет имени Гагарина победил в конкурсе Министерства образования и науки РФ «Новые кадры для ОПК», сообщает «СарБК».

Конкурс проводится с 2014 года. Он призван обеспечить целевую подготовку инженерных кадров в вузах по заказу предприятий и концернов оборонной промышленности страны.

Вуз гарантирует своим студентам трудоустройство. Так, на саратовских предприятиях ОПК уже работают более 70 его выпускников, которые участвовали в программах в предыдущие годы. Еще 23 студента придут в «оборонку» в ближайшее время, говорится в сообщении.

В этот раз заявку СГТУ одобрили на реализацию всех семи проектов специализированной подготовки для предприятий ОПК. В их числе — «Алмаз», «Конструкторское бюро промышленной автоматики», «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», «Петровский электромеханический завод «Молот».


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