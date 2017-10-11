Согласована кандидатура на пост главы администрации Наровчатского района

«Более 10 лет Решетченко руководила управлением образования Мокшанского района. Результаты ее менеджмента высоки — система этого района дает максимум выпускников с хорошими баллами на ЕГЭ, качественно выстроена работа по допобразованию и иным направлениям. Именно поэтому данная кандидатура была рассмотрена и одобрена губернатором Иваном Белозерцевым.

Задач в Наровчатском районе — много, нужно взаимодействовать с инвесторами, развивать экономику территории, а также поддерживать и продвигать социально-культурное наследие (купринская тема, Троице-Сканов монастырь и подземные пещеры и т. д). Просто не будет, конечно, но опыт есть, есть желание и силы работать, есть мотивация, Алевтина Викторовна справится, ей оказал доверие губернатор», — сообщил источник.

Собеседник агентства также ответил на вопрос, почему глава региона именно сейчас начал рокировку районных начальников, а не сразу после своего избрания.

«Смысл эффективного управления не в том, чтобы менять людей ради перестановки слагаемых, от которых сумма не меняется, а в том, чтобы муниципальное образование давало динамику — по числу новых рабочих мест, демографии, притоку молодых специалистов, развитию социальной сферы и туризма. Белозерцев дал два года главам районов, посмотрел их результативность, сделал организационные выводы и принял соответствующие решения. Ему результат нужен, а не видимость», — прокомментировал источник.

Напомним, ранее стало известно о том, что экс-глава администрации Наровчатского района Александр Водопьянов может возглавить Городищенский район.