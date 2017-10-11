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В Пензе отобрали 20 студентов на стипендию мэра города

11 октября в 14:53 318 просмотров
, которые претендуют на стипендию главы администрации Пензы.

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Состоялось заседание экспертной комиссии по отбору учащихся и студентов, которые претендуют на стипендию главы администрации Пензы.

Всего на стипендию претендуют 48 учащихся учреждений высшего, профессионального, общего и дополнительного образования города. Из них экспертная комиссия рекомендовала 20 человек.

«Критериями отбора стали высокие результаты в области образования, науки, культуры, спорта, активное участие в общественной жизни и благоустройстве города», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Торжественное вручение стипендий главы администрации Пензы состоится в день празднования Международного дня студентов в ноябре.


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