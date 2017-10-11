Что обещал и как «оправдывался» главный «тепловик» Пензы

Систематические срывы сроков выполнения ремонтных работ на теплосетях Пензы и ежедневные разрывы труб, которые привели к многочисленным отключениям горячей воды и отсутствию тепла в домах. Вопросов к работе теплоснабжающей компании «Т Плюс» у жителей областного центра накопилось немало. Возможность задать их от лица горожан представилась пензенским журналистам в ходе пресс-конференции 11 октября.

О текущих проблемах, возникших в ходе пуска тепла в городе (компании выдали 126 предписаний об устранении нарушений при выполнении работ), рассказал директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов.

«Старт отопительного сезона в этом году прошел относительно гладко, в сравнении с прошлым. Хотя ежедневно у нас есть прорывы на теплосетях, но они быстро устраняются. Мы уложились в те 10 дней, которые были отведены на пуск тепла. Но есть и шероховатости, мягко говоря. […] У нас вместе с ремонтом и инвестициями в этом году было вложено порядка 350 млн рублей, около 10 км мы заменили магистрального трубопровода», — сообщил он.

Александр Суслов принес извинения пензенцам в связи с длительным отсутствием в квартирах горячей воды. Напомним, о многочисленных срывах сроков завершения работ «Т Плюс» не говорил только ленивый. Как известно, из-за затянувшегося ремонта тепломагистрали на ул. Пушкина жители были вынуждены долгое время сидеть без горячей воды. Работы планировалось завершить еще летом, однако этого не произошло и в сентябре. О халатном отношении руководства компании к обязанностям заявлял вице-мэр Юрий Ильин.

«Большую часть вины мы берем на себя из-за того, что один из трех подрядчиков, которых мы привлекли на 14 участков, подошел к выполнению договорных обязательств не слишком ответственно. К нему мы применим штрафные санкции, но от этого жителям слаще не будет», — признал он.

Также представители компании прокомментировали ситуацию с домом № 21 на ул. Фурманова: напомним, жители были вынуждены сидеть без горячей воды с мая по август. В связи с нарушением прокуратура выносила представление ПАО «Т Плюс» и ОАО «Пензастрой».

«Мы не давали такого согласия, чтобы они ["Пензастрой"] растянули все на несколько месяцев. Мы подаем теплоэнергию до границы балансовой принадлежности. Участок был не наш, до границы мы подали тепло, а то, что проходит через их теплотрассу, — это уже не наша зона ответственности, а той организации, которая эксплуатирует данную трубу», — пояснил директор пензенского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Александр Суслов отметил, что в Пензе до сих пор не достигнуты зимние параметры по гидравлическому режиму. Однако и тех параметров, которые установлены сейчас, по его словам, «хватает, чтобы во всех квартирах было тепло». Также директор Мордовского филиала «Т Плюс» огласил нерадостный прогноз: дальнейшие разрывы на городских теплосетях — неизбежны.

«Со вчерашнего дня заступила на круглосуточное дежурство аварийная бригада, это позволит оперативно выехать на место разрыва и устранить его. Износ теплосетей — огромный, порядка 80%, мы этого не скрываем. За один год, вложив малую толику средств, мы этого не исправим. Нужна планомерная работа с нашей стороны и со стороны руководства города и области. В этом году из 350 млн мы вложили практически все свои деньги, их пришлось отобрать у других регионов, где состояние теплосетей тоже, мягко говоря, непростое», — рассказал он.

Александр Суслов добавил, что составленная компанией инвестиционная программа, рассчитанная на три года — с 2018 по 2020-й — на сумму 1 млрд рублей, согласована мэрией Пензы и сейчас находится в Региональной энергетической комиссии.

«Сейчас мы ждем подтверждения этой инвестиционной программы и включения ее в тарифное соглашение, чтобы у нас был источник финансирования работ на будущий год. Потому что если менять такими темпами, как в этом году, то на это потребуется семь-восемь лет», — сказал директор филиала компании.

Журналисты выразили обеспокоенность в связи с возможным ростом тарифа на теплоэнергию после утверждения программы. Александр Суслов заверил, что экстремальных повышений платы бояться не стоит, и попросил мэрию «не будоражить народ».

«Рассказали везде, что на 300% вырастет тариф. Но вы понимаете, что если сегодняшний тариф вырастет в три раза, то это будет 5000 рублей за гигакалорию, это смех! Даже с этим миллиардом. Максимум — 24%, а не 300%! Программа сейчас находится в Региональной энергетической комиссии, мы плодотворно работаем с ними. Не нужно будоражить народ, мы прекрасно понимаем, что никто нам и не даст такого роста. Будем смотреть статьи расходов, где мы можем урезаться в счет компенсации других необходимых нам затрат», — сказал он.

Павел Овчаров добавил, что тариф «Т Плюс» на сегодняшний день является самым низким в Поволжье.

«У нас на сегодняшний день тариф составляет 1098 рублей, это вообще самый низкий тариф в ПФО. У МКП ["Теплоснабжение г. Пензы"] тариф составляет 1396 рублей, на 21% выше. А если сравнивать с АО «Пензтеплоснабжение» и другими, то у нас тариф — ниже на 35−40%. Разница составляет 600−700 рублей», — отметил директор пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

В ходе пресс-конференции он подробно остановился на проблеме, связанной с просроченной дебиторской задолженностью.

«Просроченная дебиторская задолженность на сегодняшний день составляет 1 млрд 505 млн рублей. Причем это только просроченная, без текущей, за сентябрь. Основным дебитором — 97% - является МКП «Теплоснабжение г. Пензы». За год МКП накопило 460 млн рублей долга, то есть если на 1 сентября 2016 года дебиторская задолженность составляла 1 млрд 15 млн рублей, то спустя год составляет 1 млрд 475 млн, причем 33 млн нарастили за июль и август.

Второй дебитор — АО «Теплоснабжение г. Пензы». На сегодняшний день — 24 млн рублей, в прошлом году на 1 сентября было 12 млн рублей долга. В принципе, остальная дебиторская задолженность по прямым потребителям — текущая», — сообщил Павел Овчаров.

Напомним, в настоящее время проводится работа по приватизации МКП «Теплоснабжение г. Пензы» компанией «Т Плюс». О ситуации критически высказывался вице-мэр Юрий Ильин: «Когда [МКП «Теплоснабжение г. Пензы"] окажется в руках у «Т Плюс», ситуация с теплоснабжением в городе будет гораздо хуже, нежели сейчас, когда мы имеем муниципальное предприятие. Когда будет один хозяин, к сожалению, мы поймем и увидим все прелести этой ситуации, потому что процессы оптимизации будут запущены и ни к чему хорошему они не приведут».

В ходе общения с журналистами Александр Суслов затронул тему бесхозных теплосетей. Он заявил о том, что компания не будет обслуживать их бесплатно.

«В предыдущие годы мы занимались бесхозными сетями. Я выходил лично на мэра и говорил о том, что мы готовы их обслуживать, но не бесплатно. Сказали, что денег нет. Прорывы на бесхозных сетях будут опять, их осталось в Пензе очень много. Сейчас в администрации ведется работа по их узакониванию и определению собственника. Но они есть и рождаются, как грибы. Мы их бесплатно обслуживать не будем, у нас своих работ очень много», — подчеркнул он.

Также представители СМИ задали вопрос о том, отразится ли прошлогодняя авария на ТЭЦ-1 на работе предприятия. Директор Мордовского филиала «Т Плюс» заверил, что оборудование полностью готово к работе в зимний период, и предложил журналистам лично в этом убедиться.

Говоря о «болевых» точках, где наиболее вероятны прорывы теплосетей, он назвал центр города и район автовокзала. Александр Суслов отметил, что за каждым объектом ведется контроль, сформированы аварийные бригады, которые смогут оперативно прибыть на место в случае коммунальной аварии.